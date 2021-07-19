Erzincan'da minibüs direğe çarptı: 5'i çocuk 8 yaralı

Erzincan'da minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Bölgeye gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Erzincan-Sivas kara yolunda Mehmet Nuri Ağar idaresindeki minibüs, Kemah kavşağında aydınlatma direğine ve bariyerlere çarptı.

5 ÇOCUK YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Yaşar, Vangül, Esma Nur, Muhammet Emin, Yusuf, Melek ve Fatma Ağar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin bayram tatili için Ankara'dan memleketleri Ağrı'ya gittikleri öğrenildi.