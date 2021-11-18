Erzincan'da rehine kurtarma tatbikatı
Özel harekât polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı. Nefes kesen tatbikat gerçeği aratmadı.
- İHA
- 18.11.2021 - 09:08
- Güncelleme : 18.11.2021 - 09:48
Senaryo gereği, Erzincan- Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisinde, teröristlerce içinde yolcuların bulunduğu bir midibüsün alıkonulduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi ekipleri yönlendirildi.
'Teslim ol' çağrısına uymayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve rehinelerin kurtarılması için midibüse operasyon düzenledi.
GERÇEĞİNİ ARATMADI
Ses ve sis bombaları attıktan sonra camlardan ve kapılardan midibüse giren ekipler, yolcuları rehin alan teröristleri etkisiz hale getirdi.
Gerçeğini aratmayan tatbikatın ardından İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ekipleri tebrik etti.
Erzincan'da rehine kurtarma tatbikatı VİDEO