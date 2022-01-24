Erzincan'da, soğuk havada, tır sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı

Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle onlarca tır sürücüsü yolda kaldı. Bazı tır sürücüleri soğuk havada halay çekerek ısındı.

Erzincan’da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan-Sivas, Erzincan-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Yüksek rakımlı Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Yollarda mahsur kalan onlarca tır, park konaklara çekildi.

HALAY ÇEKEREK ISINDILAR

Saatlerdir yollar kapalı olduğu için beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden bazı tır sürücüleri çileyi eğlenceye dönüştürdü. Araçlarını park ettikleri alanda müzik eşliğinde halay çeken tır sürücüleri bu şekilde ısınmaya çalıştı.

Erzincan'da soğuk havada halay çekerek ısınmaya çalıştılar - Video

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Tır sürücüleri, kar ve tipi dolayısıyla yurdun büyük bir bölümünde yolların kapandığını kaydetti.

Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürürken tipi ve sürgün çalışmaları aksatıyor.