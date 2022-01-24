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    Erzincan'da, soğuk havada, tır sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı

    Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle onlarca tır sürücüsü yolda kaldı. Bazı tır sürücüleri soğuk havada halay çekerek ısındı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 06:14
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 06:24
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    Erzincan'da, soğuk havada, tır sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı

    Erzincan’da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

    Erzincan-Sivas, Erzincan-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Yüksek rakımlı Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Yollarda mahsur kalan onlarca tır, park konaklara çekildi.

    HALAY ÇEKEREK ISINDILAR

    Saatlerdir yollar kapalı olduğu için beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden bazı tır sürücüleri çileyi eğlenceye dönüştürdü. Araçlarını park ettikleri alanda müzik eşliğinde halay çeken tır sürücüleri bu şekilde ısınmaya çalıştı.

    Erzincan'da soğuk havada halay çekerek ısınmaya çalıştılar - Video

    Erzincan da, soğuk havada, tır sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı #1

    EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

    Tır sürücüleri, kar ve tipi dolayısıyla yurdun büyük bir bölümünde yolların kapandığını kaydetti.

    Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürürken tipi ve sürgün çalışmaları aksatıyor.

    Erzincan da, soğuk havada, tır sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı #2

    Erzincan da, soğuk havada, tır sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı #3


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