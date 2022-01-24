Erzincan'da, soğuk havada, tır sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı
- İHA
- 24.01.2022 - 06:14
- Güncelleme : 24.01.2022 - 06:24
Erzincan’da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Erzincan-Sivas, Erzincan-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Yüksek rakımlı Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Yollarda mahsur kalan onlarca tır, park konaklara çekildi.
HALAY ÇEKEREK ISINDILAR
Saatlerdir yollar kapalı olduğu için beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden bazı tır sürücüleri çileyi eğlenceye dönüştürdü. Araçlarını park ettikleri alanda müzik eşliğinde halay çeken tır sürücüleri bu şekilde ısınmaya çalıştı.
Erzincan'da soğuk havada halay çekerek ısınmaya çalıştılar - Video
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Tır sürücüleri, kar ve tipi dolayısıyla yurdun büyük bir bölümünde yolların kapandığını kaydetti.
Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürürken tipi ve sürgün çalışmaları aksatıyor.