Erzincan'da tüfekli bıçaklı akraba kavgası! 5 yaralı Erzincan'da akraba olan iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavga büyüyünce tüfek ve bıçak kullanıldı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

İHA

Çocukların kavgası aileleri birbirine düşürdü..

Erzincan'da yaşanılan tartışmada silahlar çekildi..

İftara az bir süre kala Ersevenler Mahallesinde meydana gelen olayda, Kurt ailesinden akrabalar arasında çocukların tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Tüfek ve bıçakla saldırdılar: 5 yaralı

Kavgaya her iki aileden de büyüklerin karışması üzerine arbede yaşandı. Tüfekten çıkan saçmalardan ve bıçak darbelerinden olayda toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, Ersevenler ve İzzet Paşa Mahalleleri ile hastane de güvenlik tedbiri aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)