Erzincan’da uyuşturucu operasyonu Erzincan’da uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat destekli şafak operasyonu düzenlendi.

İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun videosunu Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından gece saatlerinde paylaştı.

"Asla müsaade etmeyeceğiz"

Paylaşılan videoda Vali Aydoğdu şu ifadelere yer verildi:

“Emniyet teşkilatımız, sabahın ilk ışıklarıyla şehrimizin huzuru ve güvenliği için harekete geçti. Bu kadim şehrin insanlarına zarar verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Paylaşımda kaç şüphelinin gözaltına alındığı, ne kadar uyuşturucun ele geçirildiğine dair herhangi bilgi verilmedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)