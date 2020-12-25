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    Erzurum'da alacaklı, parasını megafonla bağırarak istedi

    Erzurum'da alacaklı, parasını megafonla bağırarak istedi

    Erzurum'da bir kişi, alacaklı olduğu kişinin dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 22:27
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 00:13
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    Erzurum'un Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat Haksever, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL’lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi.

    MEGAFONLA DÜKKANININ ÖNÜNDE BAĞIRDI

    Eline megafon alan Haksever, "Benim paramı verin" diyerek alacaklısının dükkanının önünde hakkını istedi.

    Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

    Alacaklı vatandaş, "Cuma namazını kıldın ama hakkımızı ödemiyorsun. Paramı öde Nevzat abi, camiye Cuma'ya gitmeyle olmuyor. Adi adam değilim, şükürler olsun senin gibi değilim. Bütün millete takmışsın Nevzat Ulusoy paramı öde. İşte öyle kaçarsın. Allah'tan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun Nevzat." diye bağırarak borçlusuna seslendi.

    Erzurum'da alacaklı, parasını megafonla bağırarak istedi-Video

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