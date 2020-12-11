Erzurumlular hem yağmur hem de kar duası etti

Erzurumlular hem yağmur hem de kar duası etti

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle kentte yağmur duası ile beraber kar yağması için de dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Erzurum'daki camilerde de cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

KAR İÇİN DE DUA ETTİLER

Erzurum Spor Salonu'ndaki cuma hutbesinde suyun tasarruflu kullanımına dikkat çeken imam Musa Kazım Keskin, farz namazı kılındıktan sonra yağmur duasıyla beraber kar duası da etti.

"YA RABBİ, İSLAM'IN DİYARINA BEREKETLİ KARLAR NASİP EYLE"

İmam Keskin duasında şunları söyledi:

"Ya Rabbi topraklarımızı rahmetine gark eyle, bol bereketli rahmetler, yağmurlar, karlar nasip eyle. Ya Rabbi esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini. Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Allah'ım. Ya Rab bize yağmur ver, bize rahmet ver. Ya Rab, bize kar ver. Ya Rabbi, kilidi mülki İslam’ın diyarı olan Erzurum'a bereketli karlar nasip eyle. Ya Rabbi karlar nedeniyle çiftçilerimizi, milletimizi şenlendir. Vadilere, tepelere susuz kalmış arazilere, tüm beldelere rahmetinle hayat ver."

Duanın ardından vatandaşlar, daha sonra namazlarını kılarak salondan ayrıldı.

Erzurum'da hem yağmur hem de kar duası edildi