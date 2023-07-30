Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayii baskınının görüntüleri kan dondurdu Esenyurt’ta bir tekel bayiine yapılan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ait görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Esenyurt'ta cuma günü saat 23.30 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. Korkunç olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tartışmada silahlar ateşlendi: 2 kişi öldü Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir tekel bayiinin önüne araçla gelen 4 kişi, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) ve Yusuf Erzen (21) ile tartıştı. Tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen vurularak hayatını kaybederken, Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir kişi gözaltında Olayla ilgili 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerinde Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen bulunduğu sırada 4 kişinin geldiği ve tartışma yaşandığı görüldü. Kan donduran anlar güvenlik kamerasında Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahısların silahlarını kullandığı kan donduran anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.