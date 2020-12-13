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    Esenyurt'ta boş yolu paylaşamadılar

    Esenyurt D-100 Karayolu'nda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan trafikte yolu paylaşamayan sürücüler kaza yaptı.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 08:41
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    Esenyurt'ta boş yolu paylaşamadılar

    Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana gelen olayda, iki sürücü yanyoldan anayola girişte kaza yaptı.

    İlginç kaza tam da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan yolda yaşandı.

    ARALARINDA ANLAŞTILAR

    Kaza sebebiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken, bağlantı yolu sürücüler anlaşana kadar kapandı.

    Sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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    kaza

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