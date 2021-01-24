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    Esenyurt'ta HDP ilçe binasına operasyon

    Esenyurt'ta HDP ilçe binasına operasyon

    Esenyurt'ta dezenfekte çalışmasında çekilen fotoğraflarda, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ortaya çıkmasıyla, terörle mücadele ekipleri HDP ilçe binasına operasyon düzenledi.
    • İHA
    • 24.01.2021 - 03:04
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    İstanbul'da Esenyurt Belediyesi, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda korona virüs nedeniyle dezenfekte çalışması yaptı. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflarda terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte terörle mücadele ekipleri ilçe binasında gece yarısı operasyon düzenledi.

    Ekipler parti binasında arama çalışması başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Esenyurt ta HDP ilçe binasına operasyon #1

    Esenyurt ta HDP ilçe binasına operasyon #2

    Esenyurt ta HDP ilçe binasına operasyon #3

    Esenyurt ta HDP ilçe binasına operasyon #4

    Esenyurt ta HDP ilçe binasına operasyon #5

    Esenyurt ta HDP ilçe binasına operasyon #6

    Esenyurt ta HDP ilçe binasına operasyon #7

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