Esenyurt'ta kamyon ile tırın kafa kafaya çarpışma anı

Esenyurt'ta nakliyat kamyonuyla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonun içinde sıkışan şoför yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi 1584 Sokak'ta meydana gelen olayda, Yalçın Güner'in kontrolündeki tırla karşı istikametten gelen nakliyat kamyonu, henüz bilinmeyen bir sebepten kafa kafaya çarpıştı.

Kazada kamyon şoförü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon içinde sıkışan, sürücü itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

"HERHALDE TELEFONLA KONUŞUYORDU"

Tır şoförü Yalçın Güner, "Ben aşağıdan yuarı istikamete giderken karşımdan geliyordu araç. Telefonla görüşüyordu herhalde. Birden ne olduysa, kayarak yan döndü ve üstüme geldi. Karşı istikametimde frene bastı dönmeye başladı. Hakimiyetini kaybetti üzerime geldi. Sağ kırıp kurtarabildiğim kadar kurtarmaya çalıştım. Kurtaramayınca vurmasıyla bu hale geldik." dedi.

Esenyurt'ta kamyon ile tır kafa kafaya çarpıştı ViDEO









