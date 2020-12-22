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    Esenyurt'ta kokaini tuvalete dökerken yakalandılar

    Esenyurt’ta polis ekiplerinin çalışması sonucu, uyuşturucu madde işleme işi yapan 4 kişilik çete çökertildi.
    • İHA
    • 22.12.2020 - 09:53
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 10:24
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    Esenyurt'ta kokaini tuvalete dökerken yakalandılar

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbarlar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliğine bağlı narkotik polisleri, 4 kişiyi takibe aldı.

    Çalışmalar sonucunda belirlenen adrese baskın yapan ekipler, evde bulunan şahısları gözaltına aldı.

    TUVALETE DÖKMEYE ÇALIŞTI

    Operasyon sırasında kapıda polisleri fark eden bir zanlı ise paketlenmiş kokain maddesini tuvalete dökmeye çalıştı.

    Evde bulunan 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, kokain, uyuşturucu işlemede kullanılan mekanizma ve 5 litre amonyak ele geçirdi.

    “Ağabey biz bir şey yapmadık.” diye kendini savunan şüpheliler, evden çıkan 2 adet silahın ise oyuncak olduğunu iddia etti.

    Esenyurt kokain

    Esenyurt kokain

    Esenyurt kokain

    Esenyurt kokain

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