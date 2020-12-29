Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere denetim
Esenyurt'ta yapılan denetimde, oturma izni olmayan ve başka şehirde olması gereken yabancı uyruklu kişiler polis merkezine götürüldü.
- DHA
- 29.12.2020 - 14:34
- Güncelleme : 29.12.2020 - 15:06
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik Esenyurt Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.
Tek tek durdurulan yabancı uyruklu kişilere kimlik ve pasaport kontrolü yapıldı.
45 KİŞİ MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ
Yanlarında kimlik ve pasaport olmayan ve başka şehirde olması gereken 45 kişi, polis merkezine götürüldü.
İzin belgesi olmayan kişilerin, polis merkezinin ardından da toplama merkezine gideceği öğrenildi.
Esenyurt Meydanı'nda denetim VİDEO