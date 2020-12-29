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Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere denetim

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere denetim

Esenyurt'ta yapılan denetimde, oturma izni olmayan ve başka şehirde olması gereken yabancı uyruklu kişiler polis merkezine götürüldü.