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    Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere denetim

    Esenyurt'ta yapılan denetimde, oturma izni olmayan ve başka şehirde olması gereken yabancı uyruklu kişiler polis merkezine götürüldü.
    • DHA
    • 29.12.2020 - 14:34
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 15:06
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    Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere denetim

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik Esenyurt Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.

    Tek tek durdurulan yabancı uyruklu kişilere kimlik ve pasaport kontrolü yapıldı.

    45 KİŞİ MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

    Yanlarında kimlik ve pasaport olmayan ve başka şehirde olması gereken 45 kişi, polis merkezine götürüldü.

    İzin belgesi olmayan kişilerin, polis merkezinin ardından da toplama merkezine gideceği öğrenildi.

    Esenyurt ta yabancı uyruklu kişilere denetim #1

    Esenyurt ta yabancı uyruklu kişilere denetim #2

    Esenyurt Meydanı'nda denetim VİDEO



    Esenyurt ta yabancı uyruklu kişilere denetim #3

    Esenyurt denetim

    Esenyurt denetim

    Esenyurt denetim

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