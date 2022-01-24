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    Esenyurt'ta yolcular, yolda kalan İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde vatandaşlar, kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsü için yolcular seferber oldu. Otobüsün hareket etmesi için bazı yolcular zıpladı, bazıları otobüsü itti.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 00:30
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 01:04
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    Esenyurt'ta yolcular, yolda kalan İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

    Esenyurt'ta bir İETT otobüsü kar nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün içindeki yolcular, otobüsün ilerleyebilmesi için seferber oldu.

    OTOBÜSÜN İÇİNDE ZIPLADILAR

    Bazı yolcular otobüsün hareket etmesi için zıplarken, bazı yolcular ise otobüsü arkadan itti.

    Vatandaşların o anları, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta vatandaşlar ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı VİDEO

    Esenyurt ta yolcular, yolda kalan İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı #1

    Esenyurt ta yolcular, yolda kalan İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı #2

    Esenyurt ta yolcular, yolda kalan İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı #3

    Esenyurt ta yolcular, yolda kalan İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı #4


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