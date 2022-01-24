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Esenyurt'ta yolcular, yolda kalan İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı

Esenyurt'ta yolcular, yolda kalan İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde vatandaşlar, kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsü için yolcular seferber oldu. Otobüsün hareket etmesi için bazı yolcular zıpladı, bazıları otobüsü itti.