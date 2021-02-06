Esenyurt'un nüfusu 6 büyükşehri geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre kayıtlı nüfusu 957 bin 398 olan Esenyurt ilçesi, 6 büyükşehirden daha yazla nüfusa sahip.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları'nı açıkladı.

Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu, 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı.

Nüfusun yüzde 18,49'unun yaşadığı İstanbul 15 milyon 462 bin 452 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık şehri unvanını korudu.

1 İLÇE DİKKAT ÇEKTİ

Ancak megakentin bir ilçesi nüfusuyla büyükşehirleri geride bıraktı. Ülkede en kalabalık ilçe olma özelliğini sürdüren Esenyurt'un nüfusu 957 bin 398 kişiye ulaştı.

İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 6,2'sini, Türkiye genelinin ise yüzde 1,14'ünü Esenyurt'ta yaşayan nüfusa kayıtlı vatandaşlar oluşturdu.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, nüfusa ilçede yaşayan yabancıların dahil olmadığını belirterek, 150 bin civarında yabancıyla birlikte nüfusun 1 milyonu aştığını söyledi.

57 İLDEN DAHA BÜYÜK

İlçenin 57 ilden büyük olduğunu dile getiren Karagül, "Burada ilginç bir durum var. İlçenin nüfusu son 10 yıldır her sene yaklaşık 60 bin artarken 2020'de sadece yaklaşık 3 bin kişi arttı" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 4. maddesine göre; toplam nüfusu 750 bin olan belediyeler fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebiliyor. Türkiye'de bu şartları taşıyan toplam 30 büyükşehir bulunuyor.