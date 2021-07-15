Eşini ve kayınbabasını öldüren şüpheli yakalandı

Hatay'da karısıyla ve kayınbabasını öldüren şahıs, Adana'da yakalandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, pompalı tüfekle karısıyla, kayınbabasını öldürüp kaçan katil zanlısı, polis ekiplerinin başarılı operasyon sonucunda Hatay'da yakalandı.

EŞİNİN KAPISINA DAYANDI

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşini terk edip Kahramanmaraş’tan baba ocağı Hatay’ın Erzin ilçesine gelen E.K, kızıyla birlikte kiraladığı evde oturmaya başladı. Boşanma aşamasında olduğu eşi C.K, telefonla ulaştığı eşine yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti, ancak olumsuz yanıt aldı.

Cabbar Kara, kendisine boşanma davası açan eşinin yaşadığı yeri tespit edince, birkaç kez ilçeye gelip, kapısına dayandı. Ebru Kara ise polise şikâyette bulunup, Cabbar Kara için uzaklaştırma kararı aldırdı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YERİ TESPİT EDİLDİ

9 Temmuz günü Kahramanmaraş'tan Erzin'e gelen C.K, eşinden eve dönmesini istedi. Bu sırada evde bulunan kayınpederi A.D ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında C.K, yanında getirdiği pompalı tüfekle ile kayınpederi A.D ve eşini vurarak olay yerinden hızlıca uzaklaştı.



Zanlının gasbettiği araçla Adana'nın Kozan ilçesi Ayşehoca Mahallesi'ne gittiği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, C.K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.