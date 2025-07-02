Eski ehliyeti olan dikkat! 31 Temmuz son gün - Yenileme ücreti 7 bin lirayı aşacak

Eski tip sürücü belgesine sahip olan 3,5 milyon vatandaş için süre daralıyor.

Ehliyetlerini henüz yenilemeyenler, ay sonuna kadar başvuru yapmazsa belgeleri geçerliliğini yitirecek.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH YAKLAŞIYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı.

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

SÜRÜCÜ BELGESİNİ YENİLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ardından eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.