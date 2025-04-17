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Eskişehir'de 161 suç kaydı ve 86 yıl hapis cezası firari kadın yakalandı

Eskişehir'de 161 suç kaydı ve 86 yıl hapis cezası firari kadın yakalandı Eskişehir'de hırsızlık suçundan 161 suç kaydı ve 86 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu toplam 17 yıl ve 96 suç kaydı bulunan 2 kadın da yakalandı.