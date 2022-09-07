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    Eskişehir’de garaj önüne park eden araçlar için pankart astı

    Bir vatandaş, garaj kapısının önüne park edilen araçlardan rahatsız olunca, çözümü büyük bir pankart ile yazı asmakta buldu. Yazıdaki “İnsan görünümlü eşeklere laf anlatmak…” ifadesi dikkat çekti.
    • 07.09.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 13:46
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    Eskişehir’de garaj önüne park eden araçlar için pankart astı

    Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Bağlar civarında araç parkı en büyük sorunlardan biri…

    Park yeri bulamayan sürücüler, ya garaj önüne ya da bina girişlerine araçlarını bırakıyor.

    Uyarıları dikkate alan yok

    Her iki yer için de aslında uyarı levhaları bulunuyor ancak buna uyan olmuyor.

    Sorumsuzca park edilen araçlar, birçok sorunu beraberinde getiriyor.

    “İnsan görünümlü eşeklere laf anlatmak…”

    Eskişehir’de yaşayan bir vatandaş, garaj kapısına astığı büyük bir pankart ile bu soruna dikkat çekti.

    Pankarta, “İnsan görünümlü eşeklere laf anlatmak zor oluyor. Burası garaj önüdür, park etmeyin” yazan vatandaş, isyanını bu şekilde dile getirdi.

    Eskişehir’de garaj önüne park eden araçlar için pankart astı #1

    Eskişehir’de garaj önüne park eden araçlar için pankart astı #2


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