Eskişehir'de kaçak define kazısı yapan 15 kişi yakalandı

Eskişehir'de kaçak define kazısı yapan 15 kişiye 54 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıılıca Mahallesi’nde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Domuztepe mevkisine operasyon düzenleyen jandarma, H.Ç., E.O., V.E., H.G., H.Ç., A.Ö., Y.E. ve E.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

14 METRELİK ÇUKUR KAZDILAR

Şüphelilerin, tahta makara düzeneği kullanılarak 14 metre derinliğinde çukur kazdığı tespit edildi.

Şüphelilerin kazdığı alanda yapılan aramada; ruhsatsız av tüfeği, bakır uçlu yer tespit cihazı, gaz maskesi, jeneratör ve elektrik kablosu, hilti, murç demiri ve kazı işleminde kullanılan kürek ve kazma ele geçirildi.

Şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında; sokağa çıkma yasağını ihlal etme, kimlik bildiriminde bulunmama ve ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçlarından toplam 29 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakıldı.

10 DİNAMİT LOKUMUYLA YAKALANDILAR

Jandarma ekipleri, Sivrihisar ilçesine bağlı Paşakadın Mahallesi'ndeki denetimlerde ise kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazı yaptığı alanda gerçekleştirilen aramada, 10 TNT dinamit lokumu, 10 ateşleme kapsülü, 50 metre saniyeli fitil, jeneratör, hilti, matkap, el feneri, 10 metrelik kablolu kamera, hava kompresör ve kazı işleminde kullanılan kürek ve kazma malzemeleri ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelilere toplam 25 bin TL idari para cezası uygulandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.























