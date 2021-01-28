Eskişehir'de polis memuru kansere yenik düştü
Eskişehir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar, memleketi Kütahya’da toprağa verildi.
- DHA
- 28.01.2021 - 13:04
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru 50 yaşındaki Kadir Kalkar, mide kanseri tedavisi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
MEMLEKETİNE DEFNEDİLDİ
Evli ve 2 çocuk babası Kalkar'ın cenazesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan töreninin ardından memleketi Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde getirildi.
Kadir Kalkar, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kalkar'ı son yolculuğuna Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Alay Komutanı Murat Kırbaç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan meslektaşları ile yakınları uğurladı.