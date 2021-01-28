Euro
8.9342
-0.49%
Dolar
7.3712
-0.58%
Altın
436.11
-0.64%
Borsa
1.458
-0.62%
Bitcoin
231.831
0.05%
EXEN Coin
18.32
3.44%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Eskişehir'de polis memuru kansere yenik düştü

    Eskişehir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar, memleketi Kütahya’da toprağa verildi.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de polis memuru kansere yenik düştü

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru 50 yaşındaki Kadir Kalkar, mide kanseri tedavisi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    MEMLEKETİNE DEFNEDİLDİ

    Evli ve 2 çocuk babası Kalkar'ın cenazesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan töreninin ardından memleketi Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde getirildi.

    Kadir Kalkar, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Kadir Kalkar

    Kalkar'ı son yolculuğuna Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Alay Komutanı Murat Kırbaç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan meslektaşları ile yakınları uğurladı.

    Kadir Kalkar
    Kadir Kalkar

    Kadir Kalkar

    Kadir Kalkar

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir