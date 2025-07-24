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Eskişehir'deki yangında şehit olan ekibin son görüntüsü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki yangında şehit olan 10 kahramanın son görüntüsü ortaya çıktı. Şehit olan 3 AKUT gönüllüsünün fotoğrafı ise yürek burktu.

DHA DHA
24.07.2025 18:09

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını, Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerlemişti.

Yangına müdahale eden 5 AKUT gönüllüsü ve 5 orman işçisi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

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Şehitlerden geriye kalan görüntüler ise yürek burktu..

Ekibin bölgede yaptığı mücadele kamera kayıtlarına yansıdı.

SON ANLARINA KADAR MÜCADELE ETTİLER

Ekibin son anlarına kadar yangını söndürmek için mücadele ettiği ortaya çıktı. Ekibin ölmeden önce çekilen bu son görüntüleri vicdanları sızlattı.

3 ŞEHİDİN SON GÖRÜNTÜSÜ

AKUT'ta görevli olan ve hayatlarını kaybeden 3 ekip arkadaşının son fotoğrafı ise görenlerin yüreklerini dağladı.

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