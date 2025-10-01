EuroLeague ilk maç! Fenerbahçe Beko - Paris maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2025-2026 sezonuna sahasında başlıyor. Sarı-lacivertliler, ilk hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edecek. Peki, Fenerbahçe - Paris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…