EuroLeague ilk maç! Fenerbahçe Beko - Paris maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2025-2026 sezonuna sahasında başlıyor. Sarı-lacivertliler, ilk hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edecek. Peki, Fenerbahçe - Paris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 09:21
Turkish Airlines EuroLeague 2025-2026 sezonunun heyecanı başladı. Geçtiğimiz yıl kupayı müzesine götüren son şampiyon Fenerbahçe Beko, açılış haftasında Fransız temsilcisi Paris Basketbol’u konuk edecek.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde turnuvadaki ilk sınavına çıkacak.

Zorlu mücadele öncesi basketbolseverler, maçın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.

Peki, Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol karşılaşması hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Paris Basketbol’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edecek.

Zorlu mücadele saat 20.45’te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

