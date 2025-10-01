EuroLeague ilk maç! Fenerbahçe Beko - Paris maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague 2025-2026 sezonunun heyecanı başladı. Geçtiğimiz yıl kupayı müzesine götüren son şampiyon Fenerbahçe Beko, açılış haftasında Fransız temsilcisi Paris Basketbol’u konuk edecek.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde turnuvadaki ilk sınavına çıkacak.
Zorlu mücadele öncesi basketbolseverler, maçın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.
Peki, Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol karşılaşması hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Paris Basketbol’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edecek.
Zorlu mücadele saat 20.45’te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.