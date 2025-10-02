Evini taşıyan kapı eşiklerine sarımsak koyuyor: İşte sebebi

Ev taşımak, çoğu kişi için sadece eşyaların yer değiştirmesi anlamına gelse de Anadolu halk kültüründe bunun çok daha derin bir boyutu vardır.

Ev taşıma süreci, aynı zamanda evin enerji dengesinin yeniden kurulması ve ailenin huzurunun korunması anlamına gelir.

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, yeni taşınan evlerin kapı eşiklerine sarımsak koymak, uzun yıllardır süregelen bir ritüeldir.

Halk inancına göre sarımsak, güçlü kokusu ve manevi enerjisi sayesinde kötü ruhları ve nazarı uzaklaştırır.

KÖTÜ ENERJİYİ UZAKLAŞTIRIR

Geleneklere göre, güçlü kokusu ve enerjisi ile bilinen sarımsak, kötü ruhları ve nazarı uzaklaştıran doğal bir koruyucu olarak kabul edilir.

Yeni taşınan kişiler, evin kapı eşiğine birkaç diş sarımsak koyarak hem evin hem de aile bireylerinin korunmasını sağlamayı amaçlar.

Kapı eşiği, iç ve dış dünyayı ayıran kutsal bir sınır olarak görülür ve üzerinde dikkatsizce oturmanın uğursuzluk getirebileceğine inanılır.

Halk arasında bu gelenek, kötü enerjilere karşı sembolik bir bariyer işlevi görür.