"Evinize erken dönün" uyarısı: İstanbul'da saat 15:00'ten sonra...

Antalya, İzmir, Çanakkale ve Aydın'da şiddetli sağanak yağış hayatı felç ederken bir uyarı da İstanbul'a geldi.

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

EVE ERKEN DÖNÜN

Hava Forum'a göre ise; "Tahminlere göre İstanbul'da öğleden sonra ve özellikle akşam/gece saatlerinde hava elektriklenecek. Elektriklenmeyle birlikte sağanak yağmur bekleniyor. Cuma iş çıkışında trafiğe takılmak istemeyenler işte 1-2 saat erken çıkmaya çalışsın. Gelişmeleri takipteyiz..." denildi.