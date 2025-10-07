Evlerde servet yatıyor: Kırıldığında çöpe atılan bu eşyalar aslında altın içeriyor

İsviçre’nin önde gelen üniversitelerinden ETH Zürih’teki araştırmacılar, atık elektronik cihazlardan 22 ayar saf altın elde etmenin çevre dostu bir yolunu keşfetti.

Geliştirilen bu yenilikçi yöntem, hem sürdürülebilirlik hem de ekonomik geri dönüşüm açısından büyük bir potansiyele sahip.

Araştırma ekibi, bu süreçte özel bir kükürt polimeri kullanıyor. Bu polimer, yalnızca altını seçici olarak çözebiliyor ve daha sonra yapılan ısıtma veya kimyasal arıtma işlemiyle değerli metal saf halde geri kazanılıyor.

Üstelik polimer yeniden kullanılabiliyor, bu da yöntemi çevreye zarar vermeden defalarca uygulanabilir hale getiriyor.

Bilim insanlarına göre, bu teknoloji gelecekte elektronik atıklardan değerli metal geri kazanımı için devrim yaratabilir.

ALTIN PARÇALARI BU CİHAZLARIN İÇİNDE SAKLI

Elektronik atıkların içeriğinde yer alan değerli metaller, cihazların iletken parçalarında, devre kartlarında ve bağlantı noktalarında kullanılıyor. İşte altın barındıran bazı yaygın cihazlar:

Bilgisayarlar ve cep telefonları: İşlemciler, anakartlar ve SIM kart yuvalarında yüksek iletkenlik sağlamak için ince altın tabakaları kullanılıyor.

Mikrodalga fırınlar: Kontrol panelleri ve devre kartlarında küçük miktarlarda altın mevcut.

Dijital kameralar: Pil yuvaları ve veri aktarım bağlantılarında altın kaplamalı iletkenler yer alıyor.

Buzdolapları ve televizyonlar: İç bağlantı devrelerinde az miktarda altın bulunabiliyor.

Klimalar: Elektronik kontrol ünitelerinde altın alaşımlı bağlantı noktaları bulunabiliyor.

CEP TELEFONLARININ İÇİNDE NEDEN ALTIN VAR?

American Bullion’a göre, çoğu cep telefonu ve aksesuarları, devreler ve konektörlerde az miktarda altın içeriyor.

Ortalama bir telefon sadece 7 ile 34 miligram altın bulunduruyor. Ancak milyonlarca cihaz bir araya geldiğinde, bu miktar ciddi bir değer oluşturuyor.

Peki, cep telefonlarında neden altın kullanılıyor? İşte uzmanların yanıtları:

-Altın, sinyallerin hızlı ve doğru iletilmesini sağlıyor, bu da cihazın performansını artırıyor.

-Paslanmayan ve parlaklığını kaybetmeyen bu metal, bileşenlerin uzun süre güvenli çalışmasına olanak tanıyor.

-Yarı iletken çipleri devrelere bağlayan ince tellerde altın kullanılıyor. Hem mekanik güç sağlıyor hem de elektriksel verimliliği artırıyor.