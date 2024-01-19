Fahrettin Altun'dan uzay görevine ilişkin paylaşım

AA
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu başarıyla gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Gurur duy Türkiye"
Altun, paylaşımında, "Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı. Gurur duy Türkiye, devamı gelecek." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının başarıyla fırlatıldığı görüntülere de yer verildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış