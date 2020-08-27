Fatih Portakal'ın emeklilik sonrası paylaşımları

Reytinglerden vazgeçerek FOX TV macerasına son veren Fatih Portakal, emeklilik sonrası sosyal medya hesaplarından tabiatla, felsefe ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Yıllardır FOX TV Ana Haber spikeri görevinde bulunan bu kulvarda da reytinglerde birinci sıradaki yerini kimseye kaptırmayan gazeteci Fatih Portakal, sürpriz bir kararla FOX TV'den isitifa ettiğini duyurmuştu.

"TABİATLA BÜTÜNLEŞECEĞİM"

Portakal, ayrılış sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİK SONRASI HER GÜN FOTO

Fatih Portakal, emeklilliği sonrası ise sosyal medya hesapları üzerinden her gün fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Portakal bir gün tabiat fotoğarafları paylaşırken, ertesi gün felesefe ile ilgili sözler yazarak kendi fotoğrafını paylaşıyor.