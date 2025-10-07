Faturayı düşüren ısınma taktiği: Kaloriferin arkasına koyun

Mutfaklarda sıkça kullanılan alüminyum folyo, yalnızca yemek pişirirken değil, evin diğer alanlarında da adeta kurtarıcı bir malzeme haline geldi.

Yatak odalarından mutfaklara kadar birçok alanda mucizeler yaratıyor.

Özellikle soğuk havaların kendini hissettirdiği bu günlerde, folyoyla yapılabilecek küçük bir dokunuş, ısınma maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor.

ALÜMİNYUM FOLYOYLA FATURAYI DÜŞÜRÜN

Kalorifer petekleri çalışırken, ürettikleri ısının önemli bir kısmı duvar tarafından emilerek boşa gidiyor.

Ancak peteğin arkasına yerleştirilen bir parça alüminyum folyo, bu kaybı büyük ölçüde önleyebiliyor.

Folyonun parlak yüzü odaya dönük olacak şekilde yerleştirildiğinde, malzeme bir ayna gibi davranarak ısıyı duvar yerine iç mekana geri yansıtıyor.

Bu sayede oda daha kısa sürede ısınıyor ve enerji tüketimi azalıyor.

Önemli: Folyonun altında hava kabarcığı oluşmamalıdır, aksi takdirde orada nem birikirse küf riski vardır. Folyoyu düzelttiğinizden emin olun.