Feribot seferleri iptal edildi! Bu seferler yapılamayacak

Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli hava muhalefeti sebebiyle Bursa Büyük Şehir Belediyesi’nin deniz ulaşım şirketi BUDO seferleri ve GESTAŞ seferleri askıya alınacak.

Marmara Denizi’nde beklenen kuvvetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkilemesi durumuna karşı iptal edilen seferler duyuruldu.

GESTAŞ tarafından yapılan resmi duyuruda, Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında yarınki tüm seferler ile Güney Marmara-Adalar hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacağı belirtildi.

BU SEFERLER YAPILMAYACAK

Güney Marmara-Adalar hattında ise Avşa'dan saat 06.00 kalkışlı sefer ile Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin yapılacağı ancak Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan saat 16.45, Balıklı'dan saat 17.45 ve Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı bildirildi.

BUDO tarafından yapılan açıklamada ise iptal edilen 6 sefer ve güzergahlar paylaşıldı. Buna göre iptal edilen seferler:

07.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)