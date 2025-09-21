Filenin Efeleri çeyrek final: Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Hollanda’yı mağlup eden Filenin Efeleri, adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde güçlü rakip Polonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman?