Filenin Efeleri çeyrek final: Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.
Son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 mağlup eden milliler, adını çeyrek finale yazdırarak güçlü rakip Polonya ile eşleşti.
Slobodan Kovac’ın göreve gelmesinin ardından performans grafiğini hızla yukarı taşıyan Filenin Efeleri, böylece dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez çeyrek final bileti alarak tarihe geçti.
Şimdi gözler Türkiye - Polonya çeyrek final maçına çevrildi. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN?
Son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen milliler, güçlü rakip Polonya ile karşılaşacak.
Dev karşılaşma 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati ise FIVB tarafından ilerleyen günlerde netleştirilecek.
Türkiye – Polonya voleybol çeyrek final mücadelesi, voleybolseverler tarafından TRT Spor ekranlarından canlı yayınla takip edilebilecek.