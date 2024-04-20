Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

AA & Ensonhaber

Türk Silahlı kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan Fırat Kalkanı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB paylaştı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.



Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.



Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!