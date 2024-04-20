Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

AA & Ensonhaber
Türk Silahlı kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan Fırat Kalkanı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB paylaştı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
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