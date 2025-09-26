Fırtına alarmı verildi: Öğleden sonra başlayacak! Saatte 75 km hıza ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu değerlendirmeleri kapsamında Düzce Valiliği’nden dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

Valilik tarafından yapılan uyarı kapsamında, Batı Karadeniz bölgesinde Cuma ve Cumartesi günleri kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtınanın 26 Eylül (Bugün) öğle saatlerinden itibaren başlayarak 27 Eylül Cumartesi (Yarın) sabah saatlerine kadar etkisini kaybetmesinin beklendiği paylaşıldı.

SAATTE 75 KM HIZA ULAŞACAK!

Söz konusu uyarıda, fırtınanın Düzce, Bartın ve Zonguldak’ta etkili olacağı vurgulandı. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, bu şiddetteki rüzgarın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği konusunda vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Özellikle denizcilerin ve balıkçıların denize açılmamaları hayati önem taşıdığı vurgulandı.