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    Fuat Oktay'dan Elif Perinçek paylaşımı: Şükürler olsun

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Elif Perinçek'in kurtarılmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 11:00
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 11:02
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    Fuat Oktay'dan Elif Perinçek paylaşımı: Şükürler olsun

    İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek, enkaz altında kalanlar arasındaydı.

    Arama kurtarma ekipleri, Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'i 65 saat sonra yaralı olarak kurtardı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, minik Elif ile ilgili açıklamada bulundu.

    "DAYANMA GÜCÜ VEREN RABBİME HAMDOLSUN"

    Elif'in kurtarılma görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Oktay, "Şükürler olsun. 3 yaşındaki Elif'imiz 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Dayanma gücü veren Rabbime hamdolsun. Hayat için insanüstü bir mücadele veren ekiplerimizin hakkı ödenmez. Minnettarız." notunu düştü.

    Fuat Oktay dan Elif Perinçek paylaşımı: Şükürler olsun #1

    3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkazdan çıkarılma anı ViDEO

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