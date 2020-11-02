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Fuat Oktay'dan Elif Perinçek paylaşımı: Şükürler olsun

Fuat Oktay'dan Elif Perinçek paylaşımı: Şükürler olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Elif Perinçek'in kurtarılmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.