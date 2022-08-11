Gaizantep'te Sinagog'dan tevrat çaldılar, yakalandılar

Gaziantep'te, Sinagog'tan 600 bin lira değerinde iki adet el yazması tevrat çalan şüpheliler yakalandı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi’ndeki sinagogdan 4 gün önce el yazması iki Tevrat’ı çalan hırsızlar polisten kaçamadı.

El yazması tevrat çaldılar

Restore edilerek turizme kazandırılan sinagoga giren iki hırsız mabetten tarihi değeri olan el yazması iki Tevrat’ı çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan O.S. ve D.A. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iki hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine konuldu.





Hırsızlık anı kamerada

İHA'nın haberine göre, Sinagogdan 600 bin lira değerinde el yazması iki Tevrat’ın çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hırsızların sinagogun duvarını tırmanarak aşması görüntüde yer alırken iki hırsızın rahat tavırlarla sinagogdan çıkması dikkat çekti.



