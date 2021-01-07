Euro
9.0113
0.03%
Dolar
7.2989
-0.1%
Altın
450.08
-0.17%
Borsa
1.505
1.06%
Bitcoin
266.918
7.45%
EXEN Coin
11.12
1.27%
10ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 10 C

    Gakçeada açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 05:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gakçeada açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

     

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.58'de merkez üssü Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 36.83 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin Gökçeada'ya 41.33 kilometre uzaklıkta olduğu ölçüldü.

    HERHANGİ BİR HASAR YOK

    Gökçeada'da kısmen hissedilen deprem, ilk belirlemelere yıkıma yol açmadı.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

    Gakçeada açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir