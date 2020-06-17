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    Galata Köprüsü'nde sosyal mesafeli balık avı

    Balık tutan vatandaşların, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.
    • İHA
    • 17.06.2020 - 09:22
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    Galata Köprüsü'nde sosyal mesafeli balık avı

    1 Haziran itibarıyla başlayan "yeni normal" sürecine ayak uydurmaya çalışan vatandaşlar, Galata Köprüsü'nde balık avına başladı.

    Son günlerde yapılan test sayılarına göre, artış gösteren vakaların olumsuzluk oluşturması sonrası yetkililer, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

    SOSYAL MESAFEYLE BALIK TUTTULAR

    İstanbul'da kayda geçen görüntülerde, sabah saatlerinde Galata Köprüsü'ne gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.

    Balık tutanlar, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını gözetti.

    Galata Köprüsü'nde sosyal mesafeli balık avı VİDEO

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