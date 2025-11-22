Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de milli aranın ardından 13. hafta maçları başladı.

Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, taraftarı önünde Gençlerbirliği’ni konuk etmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise sezona inişli çıkışlı bir grafikle devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi sonucu elde ettiği 11 puanla 14. sırada bulunuyor.

Peki, Galatasaray – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11’ler…

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma RAMS Park’ta oynanacak ve mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Futbolseverler maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Bu önemli mücadelede düdüğü hakem Ozan Ergün çalacak.

OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü, sakatlığını atlatıp bir an önce sahalara dönmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Nijeryalı oyuncunun özellikle 1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisine yetişmeyi çok istediği öğrenildi.

Buna karşın Osimhen’in bu akşam oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyip giyemeyeceği hakkında net bir bilgi verilmedi.

İşte muhtemel 11’ler:

Galatasaray: Günay, Singo, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış.

Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Koita, Oğulcan, Franco, Niang.