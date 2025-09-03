Galata’ya rakip geliyor: O şehirde inşa ediliyor, turizmin yeni çekim noktası olmaya hazırlanıyor

İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Galata Kulesi eşsiz mimariyle her gün binlerce turisti ağırlamaya devam ederken Edirne’de Galata Kulesi’ne rakip olacak Makedon Kulesi’nde restorasyon çalışmaları başladı.

Tarihi zenginlikleriyle öne çıkan şehirler arasında yer alan Edirne, bu adımla birlikte yepyeni bir turizm destisnasyonuna kavuşmak için gün sayıyor.

Yıllardır sessiz sedasız duran Roma dönemi mimarisine ait olan Makedon Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon çalışmalarıyla Galata Kulesi’ne rakip olmaya hazırlanıyor.

GALATA KULESİNE RAKİP OLACAK

Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan bu eşsiz yapı, modern restorasyon çalışmalarıyla Galata Kulesine rakip olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmayı hedefliyor.

Galata Kulesi konseptinin uygulanacağı Makedon Kulesi restorasyon tamamlandığında, ziyaretçiler kule içine inşa edilecek şeffaf bir asansörle terasa çıkacak. Bu modern asansör, kulenin tarihi dokusunu bozmadan, ziyaretçilere panoramik bir Edirne manzarası sunacak.

Kulenin en üst katında ise nefes kesen bir seyir terası oluşturulacak. Bu teras, Edirne Sarayı ve Hıdırlık Tabyası gibi kentin önemli tarihi yapılarını kuş bakışı izleme imkânı sağlayacak.

Ayrıca kule duvarlarında, Edirne'yi kuran medeniyetlere ait fotoğraflar sergilenecek, böylece kule bir nevi açık hava müzesine dönüşecek.