Gayrettepe - Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni gerçekleştirildi.

Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metro tünelleri açılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni”ne birazdan video konferansla katıldı...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Metro hattı tünelinde bugün ışığı görüyoruz. İstanbul Havalimanı'na ulaşım sorunu sona eriyor. Metronun hedeflenenden önce bitmesini diliyorum.

Bayram sonuna kadar acil hastanelerinin açılışını yapacağız.

Önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz. Salgın sürecini dostlarımıza destek olarak yaşadık. Bu salgının da üstesinden geleceğiz.

Başladığımız her yeni proje bize büyük heyecan veriyor.

Hizmet yarışını devam ettireceğiz. İstanbul'un anlamını kavramak için tüm kalbinizle kucaklamanız lazım.

AYRINTILAR GELECEK...