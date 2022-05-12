Gaziantep Karkamış'taki sınır karakoluna havan saldırısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan hudut karakoluna teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 asker 1 sivil yaralandı.

Saat 18.00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü.

Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti.

4 asker 1 sivil yaralandı

Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.

MSB: Misliyle karşılık veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cezalandırma ateşiyle hedeflere misliyle karşılık veriliyor" denildi.