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İHA

Gaziantep'te yaşayan 42 yaşındaki Ergün Kaygın, 2021 yılında nakliye aracının kapağının ayağına çarpması sonucu çapraz bağları koparak hastaneye başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, Kaygın'a menisküs ve çapraz bağ ameliyatı yapılmasına karar verildi.

SİNİRLERİ KESİLDİ, ENGELLİ KALDI

Ancak, Kaygın’ın iddialarına göre, operasyon sırasında yanlışlıkla ayak siniri kesildi ve sol ayağında hissizleşme başladı. Ameliyat sonrası şiddetli ağrılar ve hareket kısıtlılığı yaşayan Kaygın, ikinci kez hastaneye başvurduğunda, dizindeki komplikasyonların kalıcı hale geldiğini ve sinirin kesildiğini öğrendi.

Operasyonun ardından engelli kalan Kaygın, doktorlar ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunarak, tedavi sürecine destek verilmesi çağrısında bulundu. Kaygın, fizik tedaviye gittiğinde güç kaybına uğradığını öğrendiğini ve dizindeki kalıcı hasarın sinirin kesilmesinden kaynaklandığını ifade etti.

"BACAĞIN ÖMÜR BOYU BÖYLE KALACAK DENDİ"

Kaygın, şunları söyledi:

Bacağımdaki güç kaybının sebebini öğrenmek için başka hastanelere başvurdum. EMG testi sonucunda sinirin kesildiği söylendi. Ancak, her seferinde ‘Artık yapacak bir şey yok, bacağın ömür boyu böyle kalacak’ cevabını aldım. Koltuk değneklerine mahkum kaldım.

"ÇOCUKLARIM İÇİN İYİLEŞMEK İSTİYORUM"

Tedavi sürecinde zor günler geçiren Kaygın, çocuklarına ekmek götürebilmek için iyileşmeyi umduğunu belirtti: