Gaziantep'te cinayetle sonlanan kuş kavgası kamerada Gaziantep'te gençler arasında kuş meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin'in kalbinden bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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AA & Ensonhaber

Gaziantep'te kuş bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı..

Geçtiğimiz gün Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gençler arasında kuş nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kalbinden bıçaklandı

Olayda 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 18 yaşındaki genci ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı kameraya yansıdı

Olayın ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı S.S.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken gencin bıçaklanma anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.