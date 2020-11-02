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    Gaziantep'te kasksız sürücüler ceza beklerken, hediye geldi

    Jandarma trafik ekipleri Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ceza bekleyen kasksız motosiklet sürücüleri, kask hediyesiyle karşılaştı.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 14:45
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    Gaziantep'te kasksız sürücüler ceza beklerken, hediye geldi

    Gaziantep'te Yavuzeli ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Yavuzeli - Araban karayolu üzerinde denetim yaptı. Kaskı olmayan motosiklet sürücülerini durduran ekipler, ceza yazmayarak uyarılarda bulundu.

    Kaskın faydalarını anlatarak sürücüleri uyarıp bilgilendiren ekipler daha sonra motosiklet sürücülerine kask hediye etti. Jandarma ekipleri "bir şey olmaz deme, kaskını tak kafanı koru" sloganıyla durdurdukları motosiklet sürücülerini tek tek uyararak, aksi durumda cezai işlem uygulanacağını söyledi.

    47 KASK HEDİYE EDİLDİ

    Yaklaşık 3 saat süren uygulamada 47 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.

    Gaziantep'te kasksız sürücüler ceza beklerken, hediye geldi VİDEO


    "KASKSIZ YOLA ÇIKMAYACAĞIZ"

    Uygulamayı görünce ceza yazılacağını düşünen motosiklet sürücüleri ise ekiplerin kask hediyesini görünce çok mutlu oldu.

    Hem kaska kavuşmanın hem de ceza yemememin sevincini yaşayan sürücüler, ekiplere teşekkür ederek, "Artık kaskımız oldu. Kasksız yola çıkmayacağız" sözünü verdi.

    Gaziantep te kasksız sürücüler ceza beklerken, hediye geldi #1

    Gaziantep te kasksız sürücüler ceza beklerken, hediye geldi #2

    Gaziantep te kasksız sürücüler ceza beklerken, hediye geldi #3

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