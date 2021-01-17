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    Gaziantep'te metruk bina çöktü, 2 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı

    Gaziantep'teki 2 katlı metruk bina çöktü, 2 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 1 kişi aranıyor.
    • AA
    • 17.01.2021 - 19:33
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 19:37
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    Gaziantep'te metruk bina çöktü, 2 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı

    Gaziantep'te, Savcılı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 2 kişiyi kurtardı.

    Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

    1 KİŞİ ARANIYOR

    Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Polis, çalışmalar sırasında çevrede önlem aldı.

    Gaziantep'te metruk bina çöktü, 2 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı VİDEO

    Gaziantep te metruk bina çöktü, 2 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı #1

    Gaziantep te metruk bina çöktü, 2 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı #2

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