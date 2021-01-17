Gaziantep'te metruk bina çöktü, 2 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı
Gaziantep'teki 2 katlı metruk bina çöktü, 2 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 1 kişi aranıyor.
- AA
- 17.01.2021 - 19:33
- Güncelleme : 17.01.2021 - 19:37
Gaziantep'te, Savcılı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 2 kişiyi kurtardı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
1 KİŞİ ARANIYOR
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Polis, çalışmalar sırasında çevrede önlem aldı.
Gaziantep'te metruk bina çöktü, 2 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı VİDEO