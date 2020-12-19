Gaziantep'te özel hastanedeki patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi
- DHA
- 19.12.2020 - 22:27
- Güncelleme : 19.12.2020 - 23:08
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin patlaması sonucu yangın çıktı.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 2 olmak üzere toplam 9 hasta hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
VEFAT EDEN HASTALARIN İSİMLERİ
Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve Osman Daşdemir hayatlarını kaybetti.
Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı İZLE