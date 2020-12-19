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    Gaziantep'te özel hastanedeki patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi

    Gaziantep'te özel hastanedeki patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki hastanede yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.
    • DHA
    • 19.12.2020 - 22:27
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 23:08
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    SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin patlaması sonucu yangın çıktı.

    10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 2 olmak üzere toplam 9 hasta hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

    Gaziantep te özel hastanedeki patlamada ölü sayısı 10 a yükseldi #1

    VEFAT EDEN HASTALARIN İSİMLERİ

    Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve Osman Daşdemir hayatlarını kaybetti.

    Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı İZLE

    Gaziantep te özel hastanedeki patlamada ölü sayısı 10 a yükseldi #2

    Gaziantep te özel hastanedeki patlamada ölü sayısı 10 a yükseldi #3

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