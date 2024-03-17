Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü Gaziantep'te gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde tekrar karşılaşan husumetli iki şahsın silahlı kavgasında taraflardan biri hayatını kaybetti.

İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde, gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma sonra kavga çıktı.

Silahlı kavga çıktı

Kavga sırasında iki taraf da silah kullandı. Silahlı kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat ağır yaralandı.

Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

24 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen şahsın yakınları katil zanlısının aracına zarar verdi

Öte yandan olay sonrası ölen şahsın yakınlarının katil zanlısı şahsın aracına zarar verdiği öğrenildi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)