Gaziantep'te Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi düştü: Hamamlar Höyüğü gün yüzüne çıktı

Gaziantep'te su alarmı...

İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Şahmaran, Akınyolu, Ortaklı, Yesemek, Filli Tepe ve Ağalarobası mahallelerinin kıyıları bulunan ve Amik Ovası’nı sulayan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi kuraklıklarla birlikte yüzde 30’lara düştü.

BİNLERCE BALIK ÖLDÜ

Tam kapasiteye ulaşması halinde 454 milyon metreküp depolama hacmi bulunan barajda su seviyesinin düşmesi ve bazı bölgelerde tamamen çekilmesiyle binlerce balık öldü.

Kuraklık nedeniyle suların çekilmesi sonucu 5 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Müze Müdürlüğü iş birliğiyle kazı çalışması yapılan, milattan önce 1 ve 2’inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen, bazalttan oluşan duvar kalıntıları kısmen korunmuş Hamamlar Höyüğü ortaya çıktı.

"HAMAMLAR HÖYÜĞÜ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, kuraklık nedeniyle barajda su seviyesinin düştüğünü belirterek, "Tahtaköprü Barajı’nda sular bazı tamamen çekilmiş durumda. Suyun çekilmesi ile binlerce balık telef oldu.

5 yıl önce arkeolojik kazıların yapıldığı Hamamlar Höyüğü de suların çekilmesiyle bir kez daha gün yüzüne çıktı." dedi.