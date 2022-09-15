Petrol
90.92
-3.38%
Euro
18.2926
0.48%
Dolar
18.2603
0.17%
Altın
975.42
-2.02%
Borsa
3363
0.00%
Bitcoin
367.155
-1.51%
BTXN Coin
7.03
9.67%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Gaziantep'te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye erine veda

    Gaziantep'te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
    • 15.09.2022 - 18:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye erine veda

    Gaziantep'in 5'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde bir pamuk tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ederken alev alan pamuk balyasının üzerlerine düşmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı.

    Olayda ağır yaralanan Remzi Mutafoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Görev sırasında hayatını kaybeden Mutafoğlu için bugün öğle saatlerinde İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

    Törene; Mutafoğlu'nun ailesi, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

    Son yolculuğuna uğurlandı

    Mutafoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu gören yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

    10 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Mutafoğlu'nun cenazesi İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    Gaziantep te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye erine veda #1

    Gaziantep te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye erine veda #2

    Gaziantep te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye erine veda #3

    Gaziantep te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye erine veda #4

    Gaziantep te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye erine veda #5

    Gaziantep te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye erine veda #6

    Gaziantep te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye erine veda #7


    Milli Takım'ın 100'üncü yıl formaları tanıtıldı
    Milli Takımlar

    Milli Takım'ın 100'üncü yıl formaları tanıtıldı

    Robot teknolojisi en fazla imalat sektöründe kullanıldı
    Ekonomi

    Robot teknolojisi en fazla imalat sektöründe kullanıldı

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Advertorial

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir