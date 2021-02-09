Gaziosmanpaşa'da kazaya neden olan hatalı dönüş
Gaziosmanpaşa’da, tek yönlü yolda dönüş yapmaya çalışan otomobil motosikletli kuryenin yaralanmasına neden oldu.
- İHA
- 09.02.2021 - 09:28
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü, tek yönlü yolda dönüş yapmaya çalıştı.
Araç, dönüş yaptığı sırada Sultangazi istikametinden Gaziosmanpaşa istikametine giden Doğan A., yönetimindeki kurye motosiklete çarptı.
KURYE YOLA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı, araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edilirken, motosiklet sürücüsü Doğan A., hastaneye kaldırıldı.
Kazaya neden olan hatalı dönüş VİDEO
Motosiklet ise çekici ile kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü Doğan A., şikayette bulundu.