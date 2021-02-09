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    Gaziosmanpaşa'da kazaya neden olan hatalı dönüş

    Gaziosmanpaşa’da, tek yönlü yolda dönüş yapmaya çalışan otomobil motosikletli kuryenin yaralanmasına neden oldu.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 09:28
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    Gaziosmanpaşa'da kazaya neden olan hatalı dönüş

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü, tek yönlü yolda dönüş yapmaya çalıştı.

    Araç, dönüş yaptığı sırada Sultangazi istikametinden Gaziosmanpaşa istikametine giden Doğan A., yönetimindeki kurye motosiklete çarptı.

    KURYE YOLA SAVRULDU

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı, araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edilirken, motosiklet sürücüsü Doğan A., hastaneye kaldırıldı.

    Kazaya neden olan hatalı dönüş VİDEO

    Motosiklet ise çekici ile kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü Doğan A., şikayette bulundu.

    Gaziosmanpaşa da kazaya neden olan hatalı dönüş #1

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